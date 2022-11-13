Mustafa Varank: Türkiye girişimcilikte altın çağını yaşıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'İnovasyonda Kadın' töreninde Türkiye'nin girşimcilikte altın çağını yaşadığını belirterek, yapılan yatırımların başarının sırrı olduğunu söyledi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) liderliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen "İnovasyonda Kadın" projesinde düzenlenen törenle ödüller sahiplerinine verildi.

Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, törende konuşma yaptı.

"Türkiye'nin 6 tane unicorn'u var"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Burada fonlarımız var. Onları da unutmamamız lazım. Bu işin dinamosu olan fonlar, bu işte sürekleyiciler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak girişimciliği, dijital çağda refah oluşturmanın en önemli aracı olarak görüyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi rehberliğinde hazırladığımız 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz'de bunu net bir şekilde ortaya koyduk. Stratejimizde en önemli hedeflerimizden bir tanesi 2023 yılına kadar ülkemizden en az 10 tane unicorn, yani milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket çıkarmaktı. Bu hedefi koyduğumuzda ülkemizde bir tane bile unicorn yoktu. Bugün hamdolsun Türkiye'nin 6 tane unicorn'u ya da bizim tabirimizde Turcorn'u var. Bu sayının daha da artacağına eminiz. " ifadelerini kullandı.

"Yatırımlar bir önceki yıla kıyasla 9 kat arttı"

Avrupa'daki ekonomi şirketlerinin Türk ekosistemine yatırım yapmalarına dair vurgu yapan Bakan Mustafa Varank, yatırımların arttığın belirtti ve sözlerine şunları ekledi:

"Artık Avrupa'daki ekonomi çevreleri ne diyor, biliyor musunuz? 'Türk girişimcilik ekosistemine yatırım yapmayan kaybeder.' Şu anda bu sözü doğrularcasına, Türk teknoloji şirketlerine yapılan yatırımlar büyük bir ivme kazandı. 2021 yılında Türk girişimlerinin fonlardan aldıkları yatırım bir önceki yıla kıyasla 9 kat artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk 9 ayında geçtiğimiz yılın tamamındaki yatırım rakamlarını şimdiden yakaladık."





"Kadınların girişimcilikteki başarısını Türkiye'ye gösterdi"



Bu süreç içerisinde birçok etkileyici başarı hikayesine şahit olunduğunu ve bu başarıların içinden birininde kadın girişimcilerden yazılım alanında ilk unicorn alındığını vurgulayarak, "Bunlardan bir tanesi, bugünkü törenin de anlamına uygun. Hande Çilingir'den bahsediyorum. Kurucusu olduğu Insider, bir yazılım şirketi olarak aldığı yatırımla Türkiye'den yazılım alanında ilk unicorn olmayı başardı. Kadınların girişimcilik alanında ne kadar başarılı olabileceğini de tüm Türkiye'ye göstermiş oldu.





"Türkiye, girişimcilikte altın çağını yaşıyor"



2022 yılına baktığımızda dünya genelinde yapılan fon yatırımlarının, 2021 yılına göre yüzde 27 düştüğünü görüyoruz. Türkiye, bugün girişimcilikte altın çağını yaşıyor. Peki neden geçmişte değil de bugün bu altın çağı yaşıyoruz. Bunun da altını özellikle çizmemiz lazım. Bu konuda mütevazı olmayacağız. Bu başarıların bugün gelmesinin sebebi bizim iktidara gelir gelmez girişimcilik ekosistemine yapmaya başladığımız yatırımlardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Özel sektörün elini mutlaka taşın altına koyması gerekiyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KADEM'in 7 yıldır kadın girişimciliğinin ilerlemesi ve yükselmesi için tüm ortaklarla beraber büyük bir gayret gösterdiğini belirterek, "Yıldan yıla buradaki başarıların da nasıl geliştiğini görebiliyoruz. Eğer Türkiye olarak girişimcilikte zirveyi hedefliyorsak sadece kamunun bu alanlara öncülük etmesi yetmez. Özel sektörün de aksiyon alması, elini mutlaka taşın altına koyması gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarının da bu işlere öncülük etmesi çok mühim. Bu manada, İnovasyonda Kadın Projesi'nin girişimcilik konusunda kritik bir görevi ifade ettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İnovasyonda Kadın Projesi'nin yoğun ilgi gördüğünü ve bu proje ile beraber şuana kadar 2 binden fazla kadının başvurdıda bulunduğu belirten Varank, 200'den fazla kadının girişimcilik eğitimi aldığını da sözlerine ekleyerek şunları kaydetti:

"Bu programdan ödül alan kadın girişimcilerimiz, birbirinden farklı alanlarda büyük başarılara imza atıyorlar. Örneğin Aleyna Yıldız, İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı sonrası bizden ödül aldı, TÜBİTAK desteğiyle şirketleşti ve bu sırada da ilk yatırımını aldı. Geliştirdiği biyosensörleri ve elektronik bileşenleri daha ileri noktaya taşımak için KOSGEB İleri Girişimcilik Desteği alarak elektronik parça ve ekipmanların imalatı için bir serigrafi baskı üretim alanı kurdu.

Aynı şekilde Duygu Yılmaz, İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı sonrası ödül alan kadın girişimcilerimizden bir tanesi. 30 milyon dolar değerleme üzerinden Vestel Ventures'dan yatırım alarak tamamen doğal biyoplastik granüller üreten bir biyoteknoloji girişimi kurdu. Yine bir başka örnek Başak Demir, İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı'nda yer aldı, ödül aldı. KOSGEB, AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı'yla ürettiği drone sistemlerini şu anda daha ilerilere taşıyor. Samsun'da, bölgesinde bulunan firmalara ve çiftçilere hizmet veriyor.

Türkiye'de girişimcilik adına atılan her bir adım aslında birbirini destekliyor. İnovasyonda Kadın Projesi'nde eğitim alanlar daha sonra kamu destekleriyle işletmelerini kuruyorlar ya da ürünlerini geliştiriyorlar. Girişim sermayesi fonlarından aldıkları destekle de işletmelerini büyütüyorlar."





"İnsanımızda bu potansiyel var"



Bakan Varank, temelini sıfırdan inşa ettikleri girişimcilik ekosisteminin şu anda güzel bir şekilde işlemeye başladığının altınızı çizerek, ilerleyen zamanlarda Türkiye'nin, ekosistemdeki başarılarını ve getirilerini çok güzel bir şekilde alacağını belirtti ve sözlerine şunları ekledi:

"Bundan sonra da ekosistemin paydaşlarının artmasıyla çok daha başarılı işlere hep beraber imza atacağız. Türkiye Yüzyılı'nı değerli girişimcilerimizle birlikte inşa edeceğiz. İnşallah, İnovasyonda Kadın Projesi'ne katılan kadınlardan bir unicorn çıkacak, buna yürekten inanıyorum. İnsanımızda bu potansiyel var.

Yeter ki biz imkanlarımızı onlarla paylaşalım, buradaki ekosistem doğru çalışsın. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yılda adeta sıfırdan inşa ettiğimiz bu ekosistemi şu anda güzel bir şekilde çalıştırıyoruz. Türkiye'nin ikinci yüzyılında, önümüzdeki yüzyılda bunun getirilerini de inşallah çok daha güzel bir şekilde almaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.