Şanlıurfa’da silahlı saldırı! Muhtar öldü Sebebi bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğrayan muhtar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

İHA Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Sebebi bilinmeyen bir nedenle Kırbalı Mahalle Muhtarı Behçet Şenbayram, evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı hastaneye kaldırıldı Olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı muhtar Şenbayram’ı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayatını kaybetti Şenbayram, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çalışmalar devam ediyor Polis ekipleri, mahalle muhtarı Behçet Şenbayram’ı vuran kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.