Şanlıurfa’da silahlı saldırı! Muhtar öldü
İHA

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Sebebi bilinmeyen bir nedenle Kırbalı Mahalle Muhtarı Behçet Şenbayram, evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Silah seslerini duyan mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı muhtar Şenbayram’ı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hayatını kaybetti

Şenbayram, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çalışmalar devam ediyor

Polis ekipleri, mahalle muhtarı Behçet Şenbayram’ı vuran kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa’da silahlı saldırıya uğrayan muhtar öldü #1
Şanlıurfa’da silahlı saldırıya uğrayan muhtar öldü #2