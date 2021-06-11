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- Şanlıurfa’da yakalanan DEAŞ'ın genel ilişkiler sorumlusu tutuklandı
Şanlıurfa’da yakalanan DEAŞ'ın genel ilişkiler sorumlusu tutuklandı
Şanlıurfa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan sözde arabulucu ve genel ilişkiler sorumlusu Suriyeli Ş.A. tutuklandı.
- DHA
- 11.06.2021 - 00:57
Şanlıurfa MİT Bölge Başkanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlemişti.
MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ
Örgütün sözde ara buluculuk görevini üstlenen, genel ilişkiler sorumlusu Suriye uyruklu Ş.A.'yı yakalanarak, gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edilen Ş.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.