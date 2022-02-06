Savcı Sayan, CHP'li bazı milletvekillerinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk heykelini tekmelediği video elimizde" diyen şahıslar tarafından İran'da nasıl dolandırıldıklarını anlattı.

CNN Türk'te Fulya Kalfa'Nın sunduğu CNN Türk Masası'na konuk olan AK partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İran'dan gelen bir şahsın, CHP'li milletvekillerini nasıl dolandırdığını anlattı.

Savcı Sayan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"ERDOĞAN'IN VİDEOSU VAR DEYİP PARA İSTEDİLER"

"Şu anda yaşayan 2 CHP milletvekiline İran'dan bir dolandırıcı geldi. Erdoğan'ın Atatürk büstünü yerlerde tekmelediği, küfrettiği görüntünün videosu elimizde diyerek para talep etti."

Savcı Sayan: CHP'li vekilleri Erdoğan'ın videosu elimizde diye dolandırdılar - VİDEO



"20 BİN DOLAR VERDİLER, KAÇA KAÇA GELDİLER"

"Partinin kasasından önce bir 10 bin dolar sonra bir 10 bin dolar daha alarak İran'a gittiler. İran'da 3 gün uğraştılar. Ağrı İl Başkanı, ilçe başkanlarımız devreye girdi. O adam paraları aldıktan sonra, 'PKK'lılar buraya geldiğinizi öğrendi, sizi öldürecekler, kaçın!'.. Bizim il başkanını aradılar 'Ne olursunuz bizi kurtarın, İran'da rehin kaldık..' Gittiler ve kaça kaça geldiler.. "

"BİR İDDİA İLE AK PARTİ İKTİDARINI DEVİRECEKLER"

"Neyin peşine düşmüşler. Bununla AK Parti iktidarını devirecekler. Sen vatandaşın gönlüne girmedikten sonra, vatandaşa kendini anlatamadıktan sonra, 2002'de kurulan bir parti yüzde 34'le iktidar oluyor da sen 100 yıllık partisin, iktidar olamıyorsun. Kendini sorgulaman gerekirken, AK Parti'nin şurası böyle oldu demeyle bir yere varamazsınız."