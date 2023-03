Seçim sonuçlarının belirlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar belirlendi

Haber Merkezi

Türkiye, 2023 seçimleri için son düzlüğe girdi. Merakla beklenen 14 Mayıs'a haftalar partiler seçim hazırlıklarını hızla sürdürüyor.

Bir diğer yandan seçim ile ilgili çalışmalarını sürdüren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ilçe ve il seçim kurullarının seçim sonuçlarına ilişkin görevleri ile yurt düzeyi seçim sonuçlarının belirlenmesinde uygulanacak usul ve esasları da belirledi.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayınlandı.

İlçe ve il seçim kurullarının seçim sonuçlarına ilişkin görevleri ile yurt düzeyi seçim sonuçlarının belirlenmesinde uygulanacak usul ve esaslara dair 136 sayılı genelgede 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği seçiminde yurt düzeyinde seçim sonuçlarının birleştirilmesi, Ankara İl Seçim Kurulu’nca Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'ndan gelen yurt dışı ve gümrük kapısı sandık sonuçlarının birleştirilmesi, ilan edilmesi, seçilenlerin tespiti, bildirilmesi ve tutanakların verilmesi, siyasi partilerin oy yüzdelerinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.

Genelgeye göre siyasi partilerin ve ittifakların oy oranları, seçim barajı ve çıkaracakları milletvekili sayısıyla ilgili şu kriterler uygulanacak:

- YSK tarafından SEÇSİS'te il seçim kurullarından gelen toplam geçerli oy sayısına Ankara İl Seçim Kurulu'ndan gelen yurt dışı oy sayısı ilave edilerek, yurt düzeyi oy toplamı ile her siyasi partinin aldığı geçerli oy sayısı ilave edilerek, yurt düzeyi oy toplamı ile her siyasi partinin aldığı geçerli oy miktarı bulunacak. Tespit edilen geçerli oy toplamına göre siyasi partilerin ve ittifakların yurt düzeyindeki oy yüzdesi hesaplanacak, yüzde 7'lik genel barajı tek başına veya ittifak yoluyla aşan siyasi partiler belirlenecek ve ilan edilecek.



- Yurt düzeyinde geçerli oyların yüzde 7'sini geçemeyen siyasi partiler ve ittifaklar milletvekili çıkaramayacak.



- Siyasi partilerin oy sayısına göre her ilde çıkaracağı milletvekili sayısı genelgede belirlenen usulle hesaplanacak.