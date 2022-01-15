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    Seçime girecek siyasi partiler açıklandı

    Seçime girecek siyasi partiler açıklandı

    Seçime uygun yeterlilik gösteren 24 siyasi partinin adı Resmi Gazete'de açıklandı.
    • AA
    • 15.01.2022 - 00:25
    • Güncelleme : 15.01.2022 - 00:26
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    YSK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan kararında, 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" ile 2820 sayılı "Siyasi Partiler Kanunu"nun ilgili maddelerine göre, 1 Ocak'tan en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 24 siyasi partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu ifade edildi.

    SEÇİME GİREBİLECEK 24 SİYASİ PARTİ

    Kararda, bu partilerin Adalet ve Kalkınma Partisi,

    Anavatan Partisi,

    Bağımsız Türkiye Partisi,

    Büyük Birlik Partisi,

    Cumhuriyet Halk Partisi,

    Demokrasi ve Atılım Partisi,

    Demokrat Parti,

    Demokratik Sol Parti,

    Emek Partisi,

    Gelecek Partisi,

    Genç Parti,

    Halkların Demokratik Partisi,

    Hür Dava Partisi,

    İYİ Parti,

    Millet Partisi,

    Milliyetçi Hareket Partisi,

    Muhafazakar Yükseliş Partisi,

    Saadet Partisi,

    Sol Parti,

    Türkiye İşçi Partisi,

    Türkiye Komünist Hareketi,

    Türkiye Komünist Partisi,

    Vatan Partisi ve

    Yeniden Refah Partisi olduğu belirtildi.


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