Seçimleri bilen anketçiden İmamoğlu ve Mansur Yavaş analizi

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İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına konuk olan Saros Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eptemli, genel seçim hezimeti sonrası muhalefetin yerel seçimde başarı ihtimalini yorumladı.

Ekrem İmamoğlu siyaseten nasıl bir rota izleyecek

Son seçimleri en yakın tahminle bilen kamuoyu araştırmacısı Eptemli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlık hayalinin, parti delegelerinin Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır almasıyla sona erdiğini belirterek şunları söyledi:

İmamoğlu bu süreçte genel başkanlık istedi, ancak delegeler Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı. Baktı ki delegelerden ve genel başkanlıktan bir şey çıkmayacak, ben İstanbul'u elimde tutayım, tekrar İstanbul'u kazanırsam, genel başkan olma ihtimalim artar diye düşündü.



Hiçbir zaman genel başkan adayıyım demedi. Ama değişim şart, değişim istiyoruz dedi. Burada değişim İsteyen İmamoğlu, sadece kişisel bir değişim mi istiyor? Neden seçim kaybettiklerini düşünerek bir değişime gitmeleri lazım. Eğer kişiye göre seçim kaybediliyorsa, kişiyi değiştirirsiniz. Ancak CHP kişiye bağlı değil, kurumsal bir partidir. Partiye bağlı bir hareketlilik vardır. CHP'nin genel başkanı kim olursa olsun, CHP'nin alacağı oy bellidir. O yüzden kurumsal kimlikte bir değişim gerekli. Ama İmamoğlu, değişimi hep kişisel olarak algıladı. Yani genel başkan değişince her şey değişecek diye hareket etti.



Bu düşünceyle ortaya çıktı ama ben adayım demedi. Evet doğru bir şey. Çünkü kaybetse Muharrem İnce gibi yok olacaktı. İBB için adayım demiyor ama ben İstanbul'a mühürlüyüm diyor. Yani ben olmazsam kazanamazsınız diyor. İmamoğlu, CHP'nin adayı olur, Cumhur İttifakı'nın karşısına çıkarsa, İYİ Parti ve HDP de kendi adaylarıyla çıkarsa, İmamoğlu seçimi çok rahat kaybeder. Seçim bile yapmaya gerek kalmaz. İYİ Parti ve HDP aday çıkarırsa, İmamoğlu CHP'nin adayı olmak istemez. Çünkü seçimi kaybettiğinde siyasi hayatınin biteceğini bilir. CHP kongresinde aday olup kaybederse siyaseten biter, aday olmazsa zaten siyasi hayatı yine biter.