CHP'li Selin Sayek Böke, iktidar olmaları halinde Varlık Fonu'nu kapatarak, fondaki parayı hazineye katacaklarını söyledi.

2021 bütçesine ilişkin son konuşmaların yapıldığı TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li Selin Sayek Böke, grubu adına kürsüye çıktı.

Bütçeye halkın kendisini koymak istediklerini belirten Selin Sayek Böke, kamu zararı yaratan ve hukuksuz projeler olduğunu iddia ederek, bu projeleri kamulaştıracaklarını söyledi.

Hazırlanan projelerin, seçmenin geleceğini yok ettiğini öne süren Böke, milyarlarca liranın halka geçeceğini aktardı.

Selin Sayek Böke: Varlık fonunu kapatıp, hazineye devredeceğiz VİDEO



VARLIK FONU'NA DEĞİNDİ

Bahsi geçen projelerin kamunun olması halinde her şeyin yapılabileceğini söyleyen Böke, Varlık Fonu'na da değindi.

Varlık Fonu'nu hazineye katacaklarını belirten Böke, "Adına Varlık Fonu denilen, kimsenin içinde ne olup bittiğini göremediği, denetlenemeyen bir aile şirketi kurdunuz. Sayıştay denetleyemiyor.





"VARLIK FONU'NU KAPATIP, HEPSİNİ HAZİNEYE EKLEYECEĞİZ"

Kamu İhale Kanunu'na tabi değil. İçine kar yaparak giren şirket zarar yaparak satıyor. Harika bir yöntem.

Üstelik de cumhuriyetin, halkın olan mirasları satıyorsunuz. Hepsini, o varlık fonunu kapatıp, hepsini hazineye devredeceğiz. Halkın olan yine halkın olacak." ifadelerini kullandı.