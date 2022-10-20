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    Selvi Kılıçdaroğlu'ndan yaralı madencilere ziyaret

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki yaralı madencileri ziyaret etti.
    • 20.10.2022 - 23:22
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    Selvi Kılıçdaroğlu'ndan yaralı madencilere ziyaret

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi olan yaralı madencileri ve yakınlarını ziyaret etti.

    Selvi Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

    "Çok üzüldük, hepimize geçmiş olsun"

    Yaralıların aileleriyle görüşen Kılıçdaroğlu "Ziyaret ettiğimiz yaralıların bir an önce aramıza dönmesini istiyoruz. Çok üzüldük. Hala üzüntümüz geçmiş değil. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

    Selvi Kılıçdaroğlu ndan yaralı madencilere ziyaret #1

    Selvi Kılıçdaroğlu ndan yaralı madencilere ziyaret #2


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