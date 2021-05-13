Mustafa Şentop: İsrail'in saldırıları bayramı zehir etti

TBMM Başkanı Şentop, bayram namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.

Ramazan Bayramı namazını Ayasofya Camii'nde kılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, namaz sonrası açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Ramazan Bayramını kutlayarak başlayan ve İsrail'in saldırılarının bayram coşkusunu gölgelediğini belirten Şentop: " İsraili'in saldırıları bütün İslam dünyasını, 2 milyarı aşkın dünyadaki Müslümanları rencide eden, üzen, bayramını zehir eden bir tablo" diye konuştı.

"TEPKİMİZ YAHUDİLERE DEĞİL"

TBMM Başkanı Şentop, tepkilerin bölgeyi kan gölüne çeviren zihniyete olduğunu belirterek "Tepkimiz Musevilere, Yahudilere karşı değil siyonist bir amaçla ideolojik olarak hareket eden ve bölgeyi bir kan gölüne, bir zulüm mekanına çeviren siyonist İsrail zihniyetine karşıdır." ifadelerinde bulundu

"MESCİ-İ AKSA'DA BARIŞ SAĞLANMADIĞI SÜRECE DÜNYADA BARIŞIN TESİS EDİLEBİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Şentop, "Kudüs ve Mescid-i Aksa'da barış, huzur sağlanmadığı sürece başta Ortadoğu olmak üzere bütün dünyada barışın tesis edilebilmesi mümkün değil." diye konuştu.