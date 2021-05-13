Euro
10.26
0.84%
Dolar
8.5011
0.97%
Altın
495.77
0.86%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
424.859
-10.64%
EXEN Coin
36.66
-5.05%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Mustafa Şentop: İsrail'in saldırıları bayramı zehir etti

    TBMM Başkanı Şentop, bayram namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.
    • AA
    • 13.05.2021 - 07:33
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 08:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mustafa Şentop: İsrail'in saldırıları bayramı zehir etti

    Ramazan Bayramı namazını Ayasofya Camii'nde kılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, namaz sonrası açıklamalarda bulundu.

    Sözlerine Ramazan Bayramını kutlayarak başlayan ve  İsrail'in saldırılarının bayram coşkusunu gölgelediğini belirten Şentop: " İsraili'in saldırıları bütün İslam dünyasını, 2 milyarı aşkın dünyadaki Müslümanları rencide eden, üzen, bayramını zehir eden bir tablo" diye konuştı.

    "TEPKİMİZ YAHUDİLERE DEĞİL"

    TBMM Başkanı Şentop, tepkilerin bölgeyi kan gölüne çeviren zihniyete olduğunu belirterek "Tepkimiz Musevilere, Yahudilere karşı değil siyonist bir amaçla ideolojik olarak hareket eden ve bölgeyi bir kan gölüne, bir zulüm mekanına çeviren siyonist İsrail zihniyetine karşıdır." ifadelerinde bulundu

    Mustafa Şentop: İsrail in saldırıları bayramı zehir etti #1

    "MESCİ-İ AKSA'DA BARIŞ SAĞLANMADIĞI SÜRECE DÜNYADA BARIŞIN TESİS EDİLEBİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

    Şentop, "Kudüs ve Mescid-i Aksa'da barış, huzur sağlanmadığı sürece başta Ortadoğu olmak üzere bütün dünyada barışın tesis edilebilmesi mümkün değil." diye konuştu.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir