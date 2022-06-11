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    Sevgi Yiğit Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

    AK Parti MKYK üyesi Sevgi Yiğit, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına seçildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2022 - 00:56
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    Sevgi Yiğit Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına AK Parti MKYK üyesi Sevgi Yiğit atandı.

    Söz konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

    Sevgi Yiğit kimdir

    Sevgi Yiğit 1973 yılında Karabük'te doğdu. Fatih Kız Lisesi’nden mezun olan Yiğit, Lisans eğitimini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladı.

    Profesyonel iş hayatına, lisans eğitimine devam ederken Kanal 7 Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü’nde başlayan Yiğit, daha sonra kariyerini Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu’nda sürdürdü.

    1998 yılından bu yana Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu’nda insan kaynakları müdürü olarak görev yapmaktadır.

    6 mayıs 2018’de yapılan İstanbul İl kongresinde, il yönetim kurulu üyeliğine seçilen Yiğit, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK üyesi seçildi.

    Sevgi Yiğit Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu #1

    Sevgi Yiğit Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu #2

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