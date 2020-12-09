Sezgin Tanrıkulu: Polis şehit eden zanlı nasıl öldü?

Sezgin Tanrıkulu: Polis şehit eden zanlı nasıl öldü?

Meclis'te söz hakkı alan CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kahramanmaraş'ta polis şehit eden cinayet zanlısının nasıl öldüğünü sordu.

Meclis Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş'ta şehit edilen polis memuru Barış Göl'ün katil zanlısını sordu.

"ZANLI ARABADA İŞKENCE GÖRÜYOR, SAĞLAM GİRDİĞİ GÖZALTINDA YAŞAMINI YİTİRİYOR"

Göl'ü şehit eden cinayet zanlısına yönelik işkence iddialarında bulunan Tanrıkulu, "Gözaltına alınan zanlı arabada işkence görüyor ve bu zanlı sağlam girdiği gözaltında yaşamını yitiriyor.

Sezgin Tanrıkulu: Polis şehit eden zanlı nasıl öldü? ViDEO



"NASIL ÖLDÜ, ÇIKIN AÇIKLAYIN"

Polisi şehit eden sağ bir yurttaş, zanlı, sanık, neyse katil... Nasıl öldü? Çıkın açıklayın. Evet katil, ölmesi mi lazım? İnfaz mı edilmesi lazım?" ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere; Kahramanmaraş'ta cinayet şüphelisini yakalamak üzere harekete geçen polis memuru Barış Göl, Muhammet Karataş tarafından şehit edildi.

Olay yerinden kaçan katil Karataş, kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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