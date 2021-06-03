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Şi Cinping: Azerbaycan'la iş birliği derinleştirilmeli

Şi Cinping: Azerbaycan'la iş birliği derinleştirilmeli

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in Azerbaycan'ı Kuşak ve Yol Girişiminin önemli bir ortağı olarak gördüğünü ve iş birliğinin derinleştirilmesini gerektiğini ifade etti.