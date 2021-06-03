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    Şi Cinping: Azerbaycan'la iş birliği derinleştirilmeli

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in Azerbaycan'ı Kuşak ve Yol Girişiminin önemli bir ortağı olarak gördüğünü ve iş birliğinin derinleştirilmesini gerektiğini ifade etti.
    • AA
    • 03.06.2021 - 04:36
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    Şi Cinping: Azerbaycan'la iş birliği derinleştirilmeli

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı.

    İki tarafın uluslararası taşımacılık ve lojistik iş birliğini konusu üzerine konuşuldu.

    KARŞILIKLI DESTEĞİN ARTIRILMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU

    Görüşmede ikili ilişkilerin yeni bir tarihi başlangıç noktasında olduğunu kaydeden Şi, geleneksel dostluğun ileriye taşınması, karşılıklı yarar sağlayan iş birliğinin derinleştirilmesi ve karşılıklı desteğin artırılması çağrısında bulundu.

    Şi Cinping: Azerbaycan la iş birliği derinleştirilmeli #1

    SİYASİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYOR

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 2013 yılında Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da açıkladığı Kuşak ve Yol Girişimi (KYG), katılımcı ülkeler arasında ulaşım altyapısını geliştirmek ve ülkeler arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

    KYG, özellikle Çin’in küresel ekonomide etkilerinin artması, malları için yeni pazarlar elde etmesi, ihracat ve ithalat yollarını çeşitlendirmesi ve enerji güvenliğini sağlaması açısından stratejik önem taşıyor.

    Şi Cinping: Azerbaycan la iş birliği derinleştirilmeli #2

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