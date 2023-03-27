Siirt'te depremde hasar alan bina boşaltıldı! 2 kişi hırsızlık yaparken yakalandı Depremin ardından ağır hasar alarak boşatılan binaya giren 2 hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde büyük hasar oluştu.

Yıkıcı depremlerin ardından binlerce ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kentlerde arama kurtarma çalışmaları sonlanırken enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Bir diğer yandan evlerin hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

Depremlerden etkilenen bir kentte Siirt oldu.

Hasarlı bina boşaltıldı

Depremlerin ardından, Kooperatif Mahallesi Abdullah Bağış Caddesi'ndeki 5 katlı Yavuz B Apartmanı için ağır hasarlı raporu verildi.

Raporun ardından bina, tahliye edildi.

Binaya giren 2 hırsız gözaltına alındı

Boşatılan binaya dün akşam saatlerinde 2 kişinin girdiğini fark edenler, durumu polise bildirdi.

İhbarla gelen ekipler, hırsızlık şüphesiyle 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.