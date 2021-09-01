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    Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boynuna sarılan küçük Mina, büyüdü

    Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boynuna sarılması ve tatlılığıyla tanınan Mina Redžovič, genç kız olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 21:42
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    Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boynuna sarılan küçük Mina, büyüdü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl önce Sırbistan ziyaretine gitmiş, Mina Redžovič isimli küçük kız boynuna sarılmıştı.

    MİNA, 4 YIL SONRA GÖRÜLDÜ

    Hafızalara samimiyetiyli kazınan küçük Mina, yıllar sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Sırbistan ziyaretinde yeniden görüldü.

    BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE POZ VERDİ

    Mina, 4 yıl sonra genç kız olarak Bakan Çavuşoğlu'yla kameralara poz verdi.

    Sırbistan da Cumhurbaşkanı Erdoğan ın boynuna sarılan küçük Mina, büyüdü #1

     

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