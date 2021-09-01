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- Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boynuna sarılan küçük Mina, büyüdü
Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boynuna sarılan küçük Mina, büyüdü
Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boynuna sarılması ve tatlılığıyla tanınan Mina Redžovič, genç kız olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya geldi.
- Haber Merkezi
- 01.09.2021 - 21:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl önce Sırbistan ziyaretine gitmiş, Mina Redžovič isimli küçük kız boynuna sarılmıştı.
MİNA, 4 YIL SONRA GÖRÜLDÜ
Hafızalara samimiyetiyli kazınan küçük Mina, yıllar sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Sırbistan ziyaretinde yeniden görüldü.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE POZ VERDİ
Mina, 4 yıl sonra genç kız olarak Bakan Çavuşoğlu'yla kameralara poz verdi.