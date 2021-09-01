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Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boynuna sarılan küçük Mina, büyüdü

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boynuna sarılan küçük Mina, büyüdü

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boynuna sarılması ve tatlılığıyla tanınan Mina Redžovič, genç kız olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya geldi.