Şırnak'ta ele geçirilen mühimmat dolu sığınak imha edildi İçişleri Bakanlığı, 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-26 Operasyonu' kapsamında Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi'nde tespit edilen sığınakta 15 bin 280 mühimmat, 25 el bombası ile çok miktarda patlayıcı madde ele geçirildiğini duyurdu.

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-26 Operasyonu' kapsamında Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi'nde PKK sığınağı ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen 'Eren Abluka Sonbahar Kış- 26 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' kapsamında, arazi arama- tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Sığınak mühimmatla birlikte imha edildi

Şırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla yapılan operasyonda sığınak tespit edildi. Sığınakta Zagros keskin nişancı tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği, 15 bin 280 çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 25 el bombası, 13 antitank mayını, 5 kilo TNT patlayıcı madde, 40 fünye, 17 şarjör, 4 el kundağı ve 12 yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken, sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 'Eren abluka sonbahar-kış' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak sürdürüldüğü belirtildi.