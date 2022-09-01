Sivas'ta esnaf ziyareti yapan CHP'li Faik Öztrak ve Ulaş Karasu, bir vatandaşın "Atatürk'ün partisini ne hale getirdiniz" tepkisiyle karşılaşınca Öztrak yavaşça uzaklaştı.

CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri 'Ekonomi Masası' programına katılmak için Sivas'a geldi.

Aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun olduğu heyet, toplantının ardından esnafı gezdi.

Afyon Sokak ve Atatürk Caddesi üzerinde esnaf ziyareti yapan CHP heyeti bir vatandaştan tepki aldı.



"Atatürk'ün partisini ne hale getirdiniz!"

Vatandaşın, "Şimdi CHP'den gelecek kişi bu durumu düzeltebilecek mi? Havadan inme bir şey mi var?" diyerek Faik Öztrak'a soru yöneltti.

Vatandaşın daha sonra "Eski bir CHP yok. Atatürk’ün partisini ne hale getirdiniz ?" demesi üzerine Öztrak, "Atatürk'ün partisi, Atatürk'ün partisidir" şeklinde cevap verdi. Bu konuşmanın ardından söze CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu dahil oldu.

Karasu memlekette her şeyin CHP döneminde olduğunu söyledi.

Sivas'ta esnaf ziyareti yapan CHP'li vekiller ile vatandaş arasında tartışma VİDEO

"Bir zamanın sağcı, solcu, alevi, sünni ayrışımını yapmayın"

Vatandaş ise, "Memleketimizin adamısın seni tanıyorum. Ama geçmişteki ortama ülkeyi geri götürmeyin. Bir zamanın sağcı, solcu, Alevi, Sünni ayrışımını yapmayın" diye konuştu.

"Tayyip'in tırnağı olamazsın, Demirtaş'ı CHP otobüsünde konuşturdunuz, Madımadık'ı yakanlarla kol kola geziyorsunuz"

Karasu'nun "Kim ayrıştırıyor bu milleti şu an? Tayyip'ten başka ayrıştıran var mı? 35 insanı niye yaktınız?" sorusu üzerine vatandaş, "Tayyip'in tırnağı olamazsın, onu bırak sen, kendine gel. Demirtaş’ı burada CHP otobüsünün üzerinde konuşturdunuz. Madımak'ı yakanlarla kol kola geziyorsunuz" cevabıyla tansiyon yükseldi.

Diğer milletvekilleri ile vatandaşların araya girmesiyle tartışma son buldu. Esnaf ziyaretlerinin ardından heyet kentten ayrıldı.





















