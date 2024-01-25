Sivas'ta otomobilin motoru yandı: Sürücü montuyla söndürmeye çalıştı Bilinmeyen nedenle arızalanan otomobilin motorundan alevler saçıldı. Bu esnada panik olan sürücü ise montu ile yangını söndürmeye çalıştı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

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DHA

Sivas'ta yangın paniği yaşandı.

Henüz ismi öğrenilemeyen bir kişinin kullandığı 06 CZN 275 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle cadde üzerinde arızalandı.

Motordan alevler yükseldi

Otomobil sahibi, aracını tamir etmeye çalıştığı sırada motor kısmı aniden alev aldı.

Bu sırada paniğe kapılan otomobilin sahibi çevredekilerden yardım istedi.

Montuyla söndürmeye çalıştı

Yangını söndürmek için bir şey bulamayan otomobilin sahibi, montunu çıkararak söndürmeye çalıştı.

Daha sonra yangın, çevredekilerin yardımı ile su ve yangın tüpü ile söndürüldü.

Bu anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)