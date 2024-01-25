DHA
Sivas'ta yangın paniği yaşandı.
Henüz ismi öğrenilemeyen bir kişinin kullandığı 06 CZN 275 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle cadde üzerinde arızalandı.
Motordan alevler yükseldi
Otomobil sahibi, aracını tamir etmeye çalıştığı sırada motor kısmı aniden alev aldı.
Bu sırada paniğe kapılan otomobilin sahibi çevredekilerden yardım istedi.
Montuyla söndürmeye çalıştı
Yangını söndürmek için bir şey bulamayan otomobilin sahibi, montunu çıkararak söndürmeye çalıştı.
Daha sonra yangın, çevredekilerin yardımı ile su ve yangın tüpü ile söndürüldü.
Bu anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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