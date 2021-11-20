Siyasette üçüncü ittifak görüşmeleri

Millet ve Cumhur İttifakı'ndan sonra siyasette üçüncü 'sol' ittifak için TİP, HDP ve Sol Parti görüşmelere başladı.

Türkiye'de döviz kurlarının tırmanışının ardından daha yüksek sesle dile getirilen erken seçim çağrıları, yeni ittifaklar ve 50+1 tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Millet İttifakı ve diğet muhalefet partilerinin parlamenter sistem odaklı görüşmeleri devam ederken Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, üçüncü bir ittifakın gerekli olduğunu açıklamıştı.

SOLDA YENİ İTTİFAK

Bu kapsamda Ankara kulislerinde bu yeni ittifak söylentileri ciddiyet kazandı.

Edinilen bilgilere göre Meclis'te sandalye sayısı 56 olan HDP ile, sandalye sayısı 4 olan TİP’in yanı sıra Sol Parti’nin de yer aldığı üçüncü bir ittifak kuruluyor.

İttifakın hayat bulmasının ardından ilerleyen dönemlerde EMEP ve TKP gibi diğer sol partilerin de katılımı bekleniyor.

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Konuya ilişkin HDP'den de bir açıklama geldi.

İddiaları yalanlamayan parti yetkilileri tarafından yapılan açıklamada 3. ittifak tartışmalarına ilişkin henüz somut ve net bir takvimin oluşturulmadığı fakat siyasi partilerle görüşmelerin süreceği belirtildi.

TKP Lideri Erkan Baş ise 9 Kasım'da, üçüncü ittifaka ilişkin yaptıkları görüşmelerden çıkan sonuçları kamuoyu paylaşacaklarını söylemişti.