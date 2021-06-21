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- Son ankete göre Erdoğan'ın oyu yüzde 50'nin üzerinde
Son ankete göre Erdoğan'ın oyu yüzde 50'nin üzerinde
Son anketlerde AK Parti'nin oy oranı yüzde 38-40 bandındayken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 50'nin üzerinde gösterildi.
- Haber Merkezi
- 21.06.2021 - 23:47
- Güncelleme : 22.06.2021 - 00:17
Muhalefet partilerinin ısrarla dile getirdiği erken seçim tartışmaları sürerken, yapılan yeni anketlerin sonuçları da ortaya çıktı.
AK PARTİ YÜZDE 38-40 BANDINDA
Son anketlere göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 38-40, CHP'nin oy oranı ise yüzde 22-25 civarında.
Son ankete göre Erdoğan'ın oyu yüzde 50'nin üzerinde VİDEO
ERDOĞAN'IN OYU YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE
CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'ye katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, kamuoyu araştırmacısı Mustafa Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını da açıkladı. Mustafa Şen, Erdoğan'ın oy oranının yüzde 50'nin altına düşmediğini söyledi.