Son anketlere göre, AK Parti oy oranını yükseltti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52, AK Parti'nin oy oranı yüzde 42" dedi.

Türkiye 2023 seçimlerine odaklandı...

Seçime aylar kala partiler seçim için sahaya inerken toplumun gündeminde de seçimler büyük bir yer tutuyor.

Bu kapsamda anket şirketleri de bir bir anketlerini yayınlamaya devam ediyor.

AK Parti oy oranını yükseltti

Hande Fırat'ın köşesine taşıdığı röportajda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yapılan araştırmalar neticesinde AK Parti'nin oy oranını yüzde 34'ten 42'ye yükseldiğinin görüldüğünü söyledi.

Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise yüzde 40 civarı olan oy oranının yüzde 52 olduğunu belirtti.

Şen, yükselişin nedenlerini ise şöyle sıraladı;

- Temel faktör ekonomide özellikle dar gelirlilere yönelik atılan adımlar, özellikle de asgari ücretteki artış.

- Enflasyonun artış hızının azalması diğer bir faktör.

- Cumhurbaşkanı’nın liderliğinin dünya çapında bir anlamda ‘level’ atlaması. BM’nin çözmesi gereken problemi BM Genel Sekreteri’ni Türkiye’ye getirerek çözmesi yani küresel liderlik.

- 6’lı masanın yerli, milli olarak algılanmaması.

- Sorunları Erdoğan’ın çözeceğine ilişkin inanç.

- Sorunları ‘Kim çözer?’ sorusu yöneltildiğinde ‘Erdoğan çözer’ yanıtı alınıyor.

Z kuşağının önceliklerini de sıraladı

AK Parti, 6.5 milyon yeni seçmeni yani Z kuşağının eğilimini ve beklentileri de düzenli aralıklarla araştırıyor.

Mustafa Şen, yüzde 38-39 oy oranıyla Erdoğan’ın birinci lider çıktığını belirterek Z kuşağının önceliklerini ise şöyle sıraladı:

“- Gelecekleri, gelecek kaygıları birinci sırada. Kendi gelecekleri ile ülkelerinin geleceğinin aynı şekilde hizalanmasını istiyorlar.

- Ekonomide rahatlama istiyorlar.

- Üçüncü meseleleri ise iş.

- Togg gençler arasında çok popüler. Ancak ‘Çok güzel de biz bunu nasıl alacağız?’ sorusunu yöneltiyorlar. İlk arabasını alacaklar için bir kampanya yapmamız gerekiyor."