Soner Yalçın, milli bir duruş sergileyerek Erdoğan nefretiyle hareket edenlere çok net ifadelerle uyarıda bulundu.

Türkiye'de siyaset arenası seçimler öncesi oldukça hareketlendi.

Muhalefet partilerinin iktidara gelmeleri durumunda neler olacağı belirsiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan nefretleriyle hareket eden siyasi parti liderlerinin dilinde; hesaplaşma ve yargılama tehditleri var.

Gazeteci Soner Yalçın, devletin geleceğini düşünmeden hareket edenlere karşı milli bir duruş sergileyerek çok net mesajlar verdi.

"Erdoğan gitsin diye devleti çökertmeyin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Soner Yalçın, "Kimileri istiyor ki; iktidar gitsin de isterse devlet çöksün. Ekonomi programı başarısız olan her hükümet gidicidir. Zaten iktidarlar gelip geçicidir, kalıcı olan millettir. Bir devleti kurmak için bin sene ister, yıkmak için bir saat yeter. Erdoğan gitsin diye devleti çökertmeyin" ifadelerini kullandı.