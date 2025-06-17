Süleyman Demirel, mezarı başında anıldı

AA & Ensonhaber

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının 10. yıl dönümünde memleketi Isparta’da, İslamköy’deki anıt mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

KUR'AN-I KERİM OKUNDU, DUALAR EDİLDİ

Çalca Tepesi’nde gerçekleştirilen anma programında Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Demirel’in anıt mezarına gül bırakılırken, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz da Cumhurbaşkanlığı çelengini anıta sundu.

Törene, Demirel ailesinin yanı sıra TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Isparta Valisi Abdullah Erin, CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile çok sayıda vatandaş katıldı.

SİYASETİN RENKLİ SİMALARINDANDI

Kendi deyimiyle "altı kez kalktığı başbakanlık koltuğuna yedi kez oturan" ve 16 Mayıs 1993'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Seçilen Demirel, renkli kişiliği ile biliniyordu.