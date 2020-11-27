Süleyman Soylu: 86 selefi dernekten 61'i savcılıkta

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selefi derneklerin silahlandığına yönelik iddialar üzerine 86 dernek hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

"KIRMIZI BÜLTENİ KABUL ETMİYORLAR"

FETÖ ile mücadelede Interpol ile yaşanan sorunlara değinen Soylu, "Kızdık olmadı, bağırdık olmadı, mücadele ettik olmadı. Kırmızı bülten çıkarıyoruz, kabul etmiyorlar. Askıya alıyorlar, düşürüyorlar. Bir dertle karşı karşıyayız. Bu coğrafyayı yok edeceklerdi. Zekeriya Öz'ü de istiyoruz, Adil Öksüz'ü de istiyoruz. Hepsini istiyoruz ama kale almıyorlar. Geçen gün Cezayir'den getirdik. İstedik, iki taneydi, biri daha önce kaçmış, öteki oranın sorumlularından bir tanesiydi. Aldık, getirdik." dedi.

86 SELEFİ DERNEK HAKKINDA SORUŞTURMA

Selefi derneklerin durumuyla ilgili soruya İçişleri Bakanı Soylu, "Bu yıl 86 selefi dernekle ilgili soruşturma yapıldı. 61'ini savcılığa tevdi ettik. Bazen bunların kayıt, para ve farklı kanuna uymayan meseleleri olur, bazıları da ideolojik, kanuna uygun olmayan birtakım meseleleri olur. Devletimiz bu işin peşinde. Hiç merak etmeyin, adım adım her şeyi takip ediyoruz. Milletimiz bize güvensin." diye konuştu.