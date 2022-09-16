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    Süleyman Soylu: ABD'de bir tek malım var o da FETÖ

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırklareli'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmasında
    • 16.09.2022 - 19:57
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    Süleyman Soylu: ABD'de bir tek malım var o da FETÖ

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kırklareli'ne gitti.

    Burada düzenlenen mitingde konuşan Bakan Soylu, 29 Ekim 2023'te tek bir teröristin kalmayacağını vurguladı.

    "Benim Amerika'da tek bir malım var o da FETÖ"

    İHA'da yer alan habere göre, Bakan Soylu "9-10 ilde 120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir terörist kalmayacak. Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ" dedi.

    Süleyman Soylu: ABD de bir tek malım var o da FETÖ #1


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