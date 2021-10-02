İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batılı ülkelerin engellemelerine rağmen, yurt genelinde barış ve huzur ortamını sağladıkları gibi, Orta Doğu'yu da huzura kavuşturacklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Kongre Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen, İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen yeni araçların hizmete alınması töreninde, Hakkari ziyaretinde tıp fakültesini kazanan bir kız öğrenciyle konuşmasını anlattı.

Soylu, genç kızın tıp fakültesini kazanarak, 13 yaşındaki kız çocuklarını dağa götürüp, ellerine silah verip annelerinin kucaklarından alanlara inat eden bir sonuca ulaştığını vurgulayarak, doğuya yapılan yatırımlarla bölgenin bambaşka bir yapıya kavuştuğunu kaydetti.

Bütün engellemelere rağmen çalışmalarına devam ettiklerine dikkati çeken Soylu, "Ülkemize bütün Batı'nın getirmememizi istemesine rağmen huzuru ve güveni nasıl getirmişsek, doğu ve güneydoğuda terörle ilgili mücadelemizde o çocuklarımızı nasıl rahat ve huzurlu ortam içerisinde bulundurmuşsak Allah şahittir ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu millet Orta Doğu'yu savaş cenderesine sokmak isteyenlerin elinden alacak, etrafımızdaki coğrafyaya huzur ve barışı getirecektir. Buna olan inancım tamdır. Bu milletin sadece gücü yok, bu milletin duası var, bu milletin Allah'ı var" diye konuştu.

Süleyman Soylu: Bu millet dünyaya yeniden adaleti ve hakkaniyeti gösterecek-Video

"DÜNYAYA DA YÖN VERECEK GÜÇLÜ YARINLARA GİDİYORUZ"

Soylu, milletin bağış yapma hususunda cömert davrandığını, bunun çeşitli örneklerinin görüldüğünü belirterek, bağışçılara şükranlarını sundu.

Zorlukla karşılaşıldığında kendilerini maddi ve manevi anlamda rahatlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok güçlü yarınlara gidiyoruz, hem de çok güçlü yarınlara. Sadece etrafımızdaki coğrafyaya değil, dünyaya da yön verecek güçlü yarınlara gidiyoruz. Yıllardan beri özel sektörü bir taraftan devletimiz, hükümetimiz, bir taraftan üretenimiz, üniversitelerimiz, bir taraftan hepimiz üstüne koyarak gidiyoruz ve yarınlara güçlü bir şekilde adım atıyoruz. Bilmenizi isterim, yapacak çok işimiz var. Dünyanın kaldığı yönsüzlüğe yön vereceğiz, yapacak çok işimiz var. Dünya bir kere bize bu fırsatı verdi ve dünyaya adaleti gösterdik. Yeniden bu fırsatı bize verecek dünya, çalışkanlığımız var göreceksiniz. Bu millet yeniden dünyaya adaleti gösterecek, hakkaniyeti gösterecek. Hiç kafanıza takmayın, terör meselesi, Türkiye'nin huzur meselesi... Onlarla ilgili çalışmalarımızı aksaksız devam ettiriyoruz."





"TÜRKİYE'NİN YAPACAK ÇOK İŞİ VAR"

Soylu, Afrin'e yapılan "Fırat Kalkanı Harekatı"nı anımsatarak, Amerika ve Avrupa'nın operasyon başladığında mühimmat desteğini kestiğini anlattı.

Herkesin o süreçte endişe içinde beklediğini dile getiren Soylu, şunları ifade etti:

"Acaba ne olacak diye hepimiz endişe içerisindeyken sizin evlatlarınız, bizim mühendislerimiz, ay yıldızlı patent olan mühimmatları üretti ve orada Allah'a hamdolsun ki milletimizin beklentilerini boşa çıkarmadan kahraman silahlı kuvvetlerimize, kahraman güvenlik görevlilerimize yetiştirdi.

Onların bir hesabı varsa Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. Sizinle ne kadar gurur duysak azdır, ne kadar müteşekkir olsak azdır, size ne kadar minnet duysak azdır. Bir, Türkiye'nin yapacak çok işi var. İki, asil milletimizin yapacak çok işi var. Üç, Cumhur İttifakı'nın yapacak çok işi var. Dört, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkede ve dünyada yapacak çok işi var. Allah hepimizin yardımcısı olsun."