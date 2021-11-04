Süleyman Soylu: Evlat nöbetinde bir kavuşma daha

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Evlat nöbetinde bir güzel haber daha, 33. kavuşma gerçekleşiyor. Diyarbakır Anneleri'nden Özlem Anne de bugün, evladına kavuşuyor" dedi.

Diyarbakır'da PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, nöbetlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bekleyen ailelere müjdeli haber verdi.

"EVLAT NÖBETİNDE 33.KAVUŞMA"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Evlat nöbetinde bir güzel haber daha; 33. kavuşma gerçekleşiyor. Diyarbakır Anneleri’nden, Özlem Anne de bugün, evladına kavuşuyor. İnşallah devamı da gelecek. Annelerin cesareti ve kararlılığı, tüm terör örgütlerini ‘ÇÖ-KER-TE-CEK"





Öte yandan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan bir aile daha evladına kavuştu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Bahse konu örgüt mensuplarından birinin ailesinin 13 Mart 2020 tarihinden itibaren Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti eylemindedir. Teslim olan örgüt mensupları ile birlikte Diyarbakır’da 33. buluşma gerçekleştirilirken sadece ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 174’e yükseldi"