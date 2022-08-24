Süleyman Soylu, Filistinli mevkidaşını kabul etti

Filistin İçişleri Bakanı Ziad Hab Al-Rih'i makamında ağırlayan Bakanı Süleyman Soylu, Filistin'in özgür ve güçlü geleceğine yapılan her katkının onur kaynağı olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Bakan Soylu, Filistin İçişleri Bakanı Al-Rih'i makamında bir araya geldi.

İkili Şeref Defteri'nin imzalanması ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Sahip olduğumuz kardeşlik bağı..."

DHA'nın haberine göre Bakan Soylu, Filistin İçişleri Bakanı Ziad Hab Al-Rih ve heyetini Ankara'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Filistin Devlet Başkanı Sayın Abbas'ın ziyaretinden sonra böyle bir ziyaretin yaşanması hem sorumluluklarımızı hem de üzerimize vazife olan işlerin nasıl yapılması gerektiğini bir kez daha bütün kuvvetiyle hatırlattı.

Sahip olduğumuz kardeşlik bağı, diplomasinin tarif edemeyeceği, samimiyeti kendisine has yapısını net bir şekilde özetlemektedir. Heyetler arası görüşmelerde de detaylı konuşacağımız ilişkilerimizin, kardeşhane geçmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyoruz.

"İlişkilerimizi geliştireceğiz"



Birçok ilişkimiz var, bunların her geçen gün güçlendiğini müşahede ediyoruz. Gerek konuk eğitim, sivil savunma, sürücü belgelerinin değişikliği gibi alanlarda anlaşmalarımızı yaptık. İnşallah bu alanlardaki ilişkilerimizi de aynı şekilde geliştireceğiz.

Bunların yanında Mayıs ayında bakan yardımcımızın ziyareti vesilesiyle acil çağrı merkezleri ve pasaport basımı alanlarında tecrübe paylaşmaya yönelik sunduğumuz öneriyi çok kıymetli buluyoruz. Yürekten inandığımız Filistin'in özgür ve güçlü geleceğine yapacağımız her katkı bizler için şüphesiz bir onur kaynağı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Filistin İçişleri Bakanı Ziad Hab Al-Rih ise misafirperverliklerinden dolayı Bakan Soylu'ya teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sayın Devlet Başkanımız arasındaki anlaşmaları ile ilgili, zor dönemden geçiyoruz, bunların yürürlüğe girmesini son derece önemsiyoruz" dedi.

Heyetler daha sonra basına kapalı olarak bir görüşme gerçekleştirdi.













