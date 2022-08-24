Petrol
100.38
0.16%
Euro
18.0918
0.13%
Dolar
18.1513
0.23%
Altın
1.021
0.32%
Borsa
306
0.00%
Bitcoin
395.541
1.06%
BTXN Coin
4.89
-6.85%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Bulutlu 28 C

    Süleyman Soylu, Filistinli mevkidaşını kabul etti

    Filistin İçişleri Bakanı Ziad Hab Al-Rih'i makamında ağırlayan Bakanı Süleyman Soylu, Filistin'in özgür ve güçlü geleceğine yapılan her katkının onur kaynağı olduğunu söyledi.
    • 24.08.2022 - 20:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Süleyman Soylu, Filistinli mevkidaşını kabul etti

    İçişleri Bakanı Bakan Soylu, Filistin İçişleri Bakanı Al-Rih'i makamında bir araya geldi.

    İkili Şeref Defteri'nin imzalanması ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

    "Sahip olduğumuz kardeşlik bağı..."

    DHA'nın haberine göre Bakan Soylu, Filistin İçişleri Bakanı Ziad Hab Al-Rih ve heyetini Ankara'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Filistin Devlet Başkanı Sayın Abbas'ın ziyaretinden sonra böyle bir ziyaretin yaşanması hem sorumluluklarımızı hem de üzerimize vazife olan işlerin nasıl yapılması gerektiğini bir kez daha bütün kuvvetiyle hatırlattı.

    Sahip olduğumuz kardeşlik bağı, diplomasinin tarif edemeyeceği, samimiyeti kendisine has yapısını net bir şekilde özetlemektedir. Heyetler arası görüşmelerde de detaylı konuşacağımız ilişkilerimizin, kardeşhane geçmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyoruz.

    "İlişkilerimizi geliştireceğiz"

    Birçok ilişkimiz var, bunların her geçen gün güçlendiğini müşahede ediyoruz. Gerek konuk eğitim, sivil savunma, sürücü belgelerinin değişikliği gibi alanlarda anlaşmalarımızı yaptık. İnşallah bu alanlardaki ilişkilerimizi de aynı şekilde geliştireceğiz.

    Bunların yanında Mayıs ayında bakan yardımcımızın ziyareti vesilesiyle acil çağrı merkezleri ve pasaport basımı alanlarında tecrübe paylaşmaya yönelik sunduğumuz öneriyi çok kıymetli buluyoruz. Yürekten inandığımız Filistin'in özgür ve güçlü geleceğine yapacağımız her katkı bizler için şüphesiz bir onur kaynağı olacaktır" ifadelerini kullandı.

    Filistin İçişleri Bakanı Ziad Hab Al-Rih ise misafirperverliklerinden dolayı Bakan Soylu'ya teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sayın Devlet Başkanımız arasındaki anlaşmaları ile ilgili, zor dönemden geçiyoruz, bunların yürürlüğe girmesini son derece önemsiyoruz" dedi.

    Heyetler daha sonra basına kapalı olarak bir görüşme gerçekleştirdi.

    Süleyman Soylu, Filistinli mevkidaşını kabul etti #1

    Süleyman Soylu, Filistinli mevkidaşını kabul etti #2

    Süleyman Soylu, Filistinli mevkidaşını kabul etti #3

    Süleyman Soylu, Filistinli mevkidaşını kabul etti #4


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Dünyanın en saçma binasının yıkım süresi aşıldı
    İç Haber

    Dünyanın en saçma binasının yıkım süresi aşıldı

    Dries Mertens'ten samimi açıklamalar
    Futbol

    Dries Mertens'ten samimi açıklamalar

    Görüş Bildir