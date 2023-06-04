Süleyman Soylu: Hizmetkarı olduğumuz aziz milletimize minnettarım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Süleyman Soylu'dan kutlama mesajı geldi.

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14-28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem için harekete geçti.

Gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı ülke liderlerinin de katıldığı görkemli törende yeni dönem için önemli mesajlar verdi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, Çankaya Köşkü'ne geçerek 5 yıllık yeni dönemde kabinesinde görev verdiği isimleri açıkladı.

Süleyman Soylu: Hizmetkarı olduğumuz aziz milletimize minnettarım

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan isimleri kutlayarak, "Bizlere, beraber çalışma onurunu takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız Cumhur İttifakı'na, birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımıza ve hizmetkarı olduğumuz aziz milletimize minnettarım. Bu kutlu göreve getirilen İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya arkadaşımızı kutluyorum. Rıza-i ilahisine talip olduğumuz Allah'a hamdolsun" değerlendirmesinde bulundu.