İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç ve beraberindeki heyetiyle Bakanlık makamında görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç'in baş başa yaklaşık 20 dakika gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) heyetler arası görüşmeye geçildi.

Ziyarette iki ülke arasındaki ilişkiler, düzensiz göç ve terörle mücadele konuları ele alındı.

SOYLU, ABAZOVİÇ'E GAMER'İ GEZDİRDİ

Bakan Soylu, Abazoviç'e GAMER'i gezdirdi ve merkez hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Karadağ Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratoviç, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da görüşmede hazır bulundu.

Süleyman Soylu, Karadağ Başbakan Yardımcısı Abazoviç ile görüştü VİDEO



İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜST DÜZEYDE DEVAM EDİYOR

Soylu, Türkiye ve Karadağ arasındaki ilişkilerin üst düzeyde devam ettiğini söylerken, Abazoviç Türkiye insanının Karadağ için güvenilir ve iyi bir dost olduğunu ifade etti.