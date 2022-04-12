Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine soktu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun soru sorarak hedef aldığı Göç İdaresi'nin bu soruların muhatabı olmadığını açıklayarak, "Kılıçdaroğlu’nun dayanılmaz cehaleti" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kapısından kovulduğu kurumlara bir yenisini daha eklemek üzere Göç İdaresi'ni hedefine aldı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Jandarma Genel Komutanlığı'nın göç ile mücadele gile ilgili bir tweet'ini alıntılayarak bazı sorular sordu ve cevap alamazsa kapısına dayanacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu'na cevap, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

"Dayanılmaz cehalet"

Kendisi de Twitter'dan bir açıklama yapan Soylu, açıklamasına "Kılıçdaroğlu’nun dayanılmaz cehaleti..." sözleriyle başladı.

"Yavaş ve İmamoğlu dengeni bozmuş"

Sert sözlerle Kılıçdaroğlu'na cevap veren Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Aday adaylığını tarif ederken 'Devleti iyi tanıması gerekiyor.' diyorsunuz ya, anlaşılan 2 Belediye Başkanın dengeni bozmuş.

"Sorunun muhatabı Göç Başkanlığı değil"

Göç idaresi ile ilgili sorduğun 3 sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil. Vatandaşlık sorusunun muhatabı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü.

"Muhataplarını 'yamakların' bulsun"

Diğerlerinin muhataplarını da 'yamakların' bulsun. Soruları düzelttirmek için aynı büyükelçiye gönderebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"Göç İdaresi'ne soruyorum"

Kılıçdaroğlu, Göç İdaresi'ni hedef altığı açıklamasında, "Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir. Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yolgeçen hanına döndü! Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde.

Milletimiz adına Göç İdaresi'ne soruyorum:

1. Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu?

2. Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz?

3. Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız?

Göç İdaresi'nden randevu talep etmeden önce, milletimiz adına sabırla bu soruların yanıtlarını bekleyeceğim. Bu arada şiir yazmayı bırakın, işinizi yapın!" demişti.