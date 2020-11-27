Süleyman Soylu: Kürtler ve Aleviler, bu ülkenin çimentosu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de Kürt sorunu olmadığını, ama terör sorunu olduğunu, Kürtlerin ve Alevilerin de bu ülkenin çimentosu olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlık ve bağlı kuruluşların 2021 bütçesi üzerindeki görüşmelere katılarak, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"KÜRTLER, ALEVİLER, BU ÜLKENİN ÇİMENTOSUDUR"

Türkiye'de zaman zaman bazı kesimlerce dillendirilen Kürt sorununun olmadığını, terör meselesi ve PKK sorunu olduğunu kaydeden Bakan Soylu, "Bana göre de Kürt sorunu yoktur. Ama Türkiye'nin terör meselesi hep olmuştur, PKK sorunu vardır. Ben çok şey biliyorum, HDP'nin üzerinde vardır, oradaki vatandaşlarımızın karış karış kaldığı süreçlerin içinde vardır. Kürtler, Aleviler bu ülkenin çimentosudur" diye konuştu.

Süleyman Soylu: Kürtler ve Aleviler, bü ülkenin çimentosu-Video

"BİZİM IŞIKLARIMIZ HER GECE YANAR"

Bakan Soylu, millete gece gündüz hizmet etmek için çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son 20 günde sınırdan geçen 7 tane bombalı eylem yapmak isteyeni yakaladık. Haberiniz var mı? Sadece sınırdan geçen. Milletimizin bu konuda bize, hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakına itimadı var. Biz bu itimat için gece gündüz çalışıyoruz. Bizim ışığımız, o gece Anayasa Mahkemesinin ışığını yaktığı gece yanmadı. Bizim ışıklarımız her gece yanar, yanmak zorunda."





"BİR KERE DE 'ALLAH PKK'NIN BELASINI VERSİN' DEYİN"

HDP'li vekillerin kendisine sürekli bazı laflar söylediğini belirten Soylu, "Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz. Allah'ınızı seversiniz bir tek cümle, başka bir şey istemiyoruz sizden." ifadesini kullandı.

"Böyle deyince her şey bitiyor mu?" diyen HDP'li vekillere Soylu, "Evet, her şey bitiyor. Hadi bir deyin. Bakalım bitiyor mu, bitmiyor mu? Arkadaşlarınızın Kandil'e gittiği zaman hangi muameleyle karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Biliyorum, isterseniz anlatayım." karşılığını verdi.