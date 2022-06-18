Süleyman Soylu, vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin son 11 yılda 210 bin yabancıya vatandaşlık verildiğini, bu rakamın ise Almanya'da 1 milyon 250 bin olduğunu söyledi.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'te gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın kızının nikah töreninde yaptığı şahitliğin ardından AK Parti Gaziantep Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Programa Bakan Soylu'nun yanı sıra, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, milletvekilleri, gençlik ve kadın kolları ile çok sayıda partili katıldı.

Burada yaptığı konuşmasında Türkiye'de bulunan Suriyeli göçmenlere değinen Bakan Soylu, mülteciler ile ilgili Türkiye'nin bir imtihana tabi tutulduğunu ve bu imtihanda sınıfta kalmadığını belirterek, bu imtihandan Avrupa'nın sınıfta kaldığını söyledi.

Yabancıların Türkiye'de çok suç işlediğine ilişkin eleştirilere de cevap veren Bakan Soylu, Almanya'da yabancıların suç oranının yüzde 33, Türkiye'de ise yüzde 1,3 olduğunun altını çizerek, bu manipülasyonların insanları birbirimize düşürmekten başka bir işe yaramayacağını söyledi.

Rakamlarla açıkladı, Almanya ile karşılaştırdı

Türkiye'nin son 11 yılda 210 bin yabancıya vatandaşlık verdiğini bu rakamın ise Almanya'da 1 milyon 250 bin olduğunu kaydeden Soylu, şu ifadeleri kullandı:

''Biz büyüklerimizden öğrendiğimiz gibi her insan bir alemdir. Türkiye'de 700 bin Suriyeli kardeşimizin evladı doğdu. Sizler olmasaydınız, Recep Tayyip Erdoğan onlara sırtını dönmüş olsaydı. O 700 bin çocuk yani 700 bin alem ortadan kalkmış olurdu. İnsanlar keyfinden bizim sınırlarımıza gelmediler. Ölüm korkusundan dolayı geldiler. Bizler çocuklarımıza yanınızda bir yangın varken perdeleri kapatın diye mi öğretiyoruz. Nerde kaldı Müslümanlığımız. Bizler veren elin alan elden üstün olduğunu dünyaya gösterdik. Ne yapacaktık sırtımızı mı dönecektik. Biz bir imtihana tabi tutulduk. Allah şahit bu millet bu imtihandan sınıfta kalmadı. Bu imtihandan Avrupa sınıfta kaldı. Neymiş Türkiye'de çok suç işliyorlarmış. Hemen söylüyorum. Almanya'da yabancıların suç oranı yüzde 33. Türkiye'de ise yüzde 1,3. Neden böyle yapıyorlar çünkü bizi birbirimize düşürecekler. Cumhurbaşkanımız onlara gelin bu terör koridoru olan bölgede evler yapalım dedi, bir tanesinin bile sesi çıkmadı.

Süleyman Soylu, vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı VİDEO







"Son 11 yılda 210 bin Suriyeli kardeşimi vatandaş yaptık, Almanya'da bu rakam 1 milyon 250 bin kişi"

18 Mart 2016 tarihinde yaptığımız mutabakatta söz verdikleri halde yardımcı olacağız demelerine rağmen seslerini çıkarmadılar. Sonra Türkiye'ye gelen iş insanları, doktor ve mühendisler ile ilgili bunları neden vatandaş yapmıyorsunuz dediler. Taş çatlasa net rakam veremem ama 210 bin Suriyeli kardeşimizi vatandaş yaptık. Ne kadar zamanda 11 yılda. Türkiye'de yabancı düşmanlığı yapanlara sesleniyorum. Almanya son 10 yılda 1 milyon 250 bin kişiyi vatandaş yaptı''

"506 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü"

Bakan Soylu ayrıca, Türkiye'nin sınır ötesi askeri harekatlarla terörden arındırarak güvenli hale getirdiği bölgelere 506 bin Suriyelinin gönüllü olarak geri döndüğünü de söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör koridoru olan bölgede ev yapma fikrine ilişkin ise 18 Mart 2016 tarihinde yapılan mutabakatı hatırlatarak, söz verdikleri halde kimsenin sesinin çıkmadığını ifade etti.

Güvenli bölge için yeni proje

Tel Abyad'da 1200 dönümlük bir yeri projelendirdiklerini belirten Soylu, tam 10 bin 400 konutun orada yapılacağını ve bunu da uluslararası insani yardım kuruluşlarının desteklediğini söyledi. 240 bin konutun güvenli bölgelerde hayata geçeceğini vurgulayan Soylu, bu projelerin Türkiye'de yaşayan, geçici koruma statüsünde olan o bölgelere gönüllü olarak gitmek isteyen vatandaşlara olanak sağlayacağını anlattı.

Soylu sözlerini şöyle tamamladı:

"Elbette birtakım dertler ve sıkıntılar olabilir. Ekonomiye katkıları var, kimse yok demesin. Afgan çobanları alalım tarımın ne olacağını görelim. Bu düşmanlığın bir anlamı yok. Tam 506 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü. Bu vatandaşlar oluşturduğumu güvenli bölgelere döndüler. İdlip'in normal nüfusu 1.2 milyon. Şu anda nüfusu 3.9 milyon. O insanlar nereden geldiler. Rejimin onları öldürmek istediği yerden geldiler. PKK'nın onlara tuzak kurduğu yerden geldiler. Sınırlarımızdaki ilçelere kim havanlarını attı. Karşıdaki PKK, rejim ve Amerika ellerine verdiler gidin Türkiye'yi rahatsız edin dediler. Türkiye'nin aklını karıştırın, istikrarını bozun, engel olun dediler. Peki Türkiye ne yaptı. Türkiye Azerbaycan'da tekrar bayrağı dalgalandırdı. Afrin'de PKK'yı çıkarıp orayı huzurlu bir yer haline getirdi. Sen bize 15 Temmuz yaparsın ha, ben Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getireyim de senin vesayetini yere çalayım dedi. 15 Temmuz'u kim yaptı. FETÖ elebaşı neredeyse o yaptı. Arkasında kimin olduğu bellidir. Amerika'nın bu iş te parmağı olmasaydı FETÖ elebaşını oradan salıverir gönderirdi. Sen 15 Temmuz yaparsan Ayasofya'yı açalım da gör dedik. Onlar bu milleti tanımıyorlar. Şimdi niçin ayağa kalktılar. Münbiç'e ve Tel Rıfat'a gidilecek. Amerika yine 'Biz bu işi doğru bulmuyoruz' dedi. Bunların hep sebepleri var. Çünkü biz güvenli bölge oluşturdukça oraya dönüşler artacak. Biz güvenli bölge oluşturdukça o toprakların sahipleri orada olacaklar."



























