TBMM Genel Kurulu'nda söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye yönelik açıklamalar yaparken, HDP'li vekillere dönerek "Kürt halkı sizden nefret ediyor, hesap vereceksiniz" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz aldı.

"KÜRTLER SİZDEN NEFRET EDİYOR"

Terör örgütü PKK'nın yaptığı katliamlardan HDP'nin de sorumlu olduğunu söyleyen Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu katliamların hesabını vereceksiniz, burada demokrasi güzellemeleri anlatmakla, bu milleti aldatamayacaksınız, hesabını vereceksiniz. Siz, insanları, çocukları anasız babasız bıraktınız. Siz, PKK'nın oyuncağı ve uşağısınız. Hepiniz, Kürt kardeşilerimize çektirdiklerinizin hesabını vereceksiniz, kaçamayacaksınız. Kürtler sizden nefret ediyor..

Süleyman Soylu'dan HDP'lilere: Teröristlerin gözünü oyduk, siz de hesap vereceksiniz - Video

"BU ÜLKEYİ BÖLMEK İSTEYENLERİN GÖZÜNÜ OYDUK"

Güney sınırımızda PKK'nın PYD'nin, ABD'nin Avrupa'nın istediği terör devleti ve terör koridoruna karşı, Allah'ıma hamdolsun ki, bu ülkenin silahlı kuvvetleri ve güvenlik kuvetleriyle asimetrik saldırıya asimetrik cevap vermiştir. Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Pençe-Kaplanları yaptık. Ve bu ülkeyi bölmek isteyenlerin gözün oyduk. İçeride oluşturulmak istenen, terör üzerinden vesayet tablosuna, Kıran, Kapan, Yıldırım ve o bizim güzel evladımız Eren'le birlikte kimseye nefes aldırmadık."







