İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bütçe görüşmelerinde kendisini eleştiren muhalefete hitaben "Amerikanın çocuklarısınız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçe sunumunu gerçekleştirdi.

Konuşması sırasında muhalefet sıralarından yükselen protestolara karşılık Soylu ayar verircesine şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, terörle mücadelede destan yazdı"

"Bugün Türkiye Cudi'de festivaller yapıyor. Dün terör olan yaylalarda raket sesi hep beraber çınlıyor. Türkiye, terörle mücadelenin destanını yazmıştır. Bu destanı şehitlerimiz, gazilerimizle, cesur ve kahraman duran eşleriyle ve demokrasiyle yazmaktadır."

Süleyman Soylu'dan muhalefete: Amerika'nın çocuklarısınız - VİDEO

"Amerikanın çocuklarısınız, yenileceksiniz"

"Biz terörle mücadele kitabını yeniden yazmayıp da ABD'den yazılan makalelerden öğrenseydik bugün sınırlarımız içerisindeki terörist sayısını 120'ye düşürmezdik. Biz hepsinin ayakkabı numaralarını biliyoruz, hepsinin fotoğraflarını biliyoruz. PKK'nın avukatlığını yapan HDP de biliyor. Biz sizin ağababalarınıza boyun eğmedik, size hiç boyun eğmeyiz. Siz Amerika'nın çocuklarısınız. Yenileceksiniz."

"Cumhuriyetin yüzüncü yılında bir tek terörist kalmayacak"

"İnlerine girdik, girmeye devam ediyoruz. Bu Meclis'in huzurunda bu ülkenin evladı olarak söylüyorum, 29 Ekim 2023 Cumhuriyetin yüzüncü yılında bir tek terörist kalmayacak."

"Uyuşturucu ile mücadelede tarihin en yüksek başarısı gerçekleştirildi"

"Uyuşturucuyla mücadelenin konusunda büyük bir gayretin içerisindeyiz. Bu ülke jandarmasıyla, polisiyle, hakimiyle, savcısıyla tarihinin en yüksek yakalamalarını gerçekleştirdi. Türkiye'de uyuşturucu suçlarından hapishanelerdeki tutuklu sayısı 120 bini aştı. Madde bağlantılı ölümlerde düşüş sürüyor. Uyuşturucu bağlantı ölüm sayısı ABD'de 324. Türkiye'de ise 5 bu kıyaslamayı yapmak lazım. 88 bin metruk bina yıktık. 22 ilde kökünü kurutma operasyonları yaptık, hala da devam ediyoruz. Dünyanın yeni yeni farkına varmaya başladığı metamfetaminle ilgili biz 2,5 yıl önce alarm zillerini çaldık. Bu işler ciddi işlerdir, mutfakta video çekmekle yapılacak işler değildir. Avrupa teslim olsa da dünya teslim olsa da bacaklarını kıra kıra devam edeceğiz."