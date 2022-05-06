Haberler

Politika Haberleri

Süleyman Soylu'ya peş peşe destek ziyaretleri

Süleyman Soylu'ya peş peşe destek ziyaretleri

Ümit Özdağ ile göçmen polemiği yaşayan Bakan Süleyman Soylu, kendisine destek ziyaretinde bulunan Nureddin Nebati ve Fuat Oktay'ı ağırladı.