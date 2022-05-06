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- Süleyman Soylu'ya peş peşe destek ziyaretleri
Süleyman Soylu'ya peş peşe destek ziyaretleri
- 06.05.2022 - 15:32
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında Ümit Özdağ'a yönelik eleştirilerde bulundu.
Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, Süleyman Soylu'nun eleştirilerine cevapsız kalamayacağını söyleyerek İçişleri Bakanlığı'nın önüne yürüyeceğini açıkladı.
Sabah saatlerinde Özdağ'ın gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından Bakan Soylu'ya destek mesajları yağdı.
Nureddin Nebati, desteklerini iletti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakan Soylu'ya destek ziyaretinde bulundu.
Ziyareti Twitter hesabından duyuran Bakan Nebati, "İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tecrübesi ve azmiyle ülkemizin yarınlara güvenli yolculuğunda pay sahiplerinden olan değerli kabine arkadaşıma çalışmalarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
Fuat Oktay, 'Seninleyiz Soylu' etiketini kullandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da "Seninleyiz Soylu" etiketini kullanarak Bakan Soylu'ya verdiği desteği belirtti.
Oktay'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için başarılı çalışmalar gerçekleştiren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik." cümlesine yer verildi.