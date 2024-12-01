Suriye Devlet Başkanı Esad, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yi ağırladı

İHA

Suriye'de Esad rejimine karşı direniş gösteren muhalif grupların ilerleyişi sürerken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi temaslar kapsamında Şam’a ziyaret gerçekleştirdi.

Arakçi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile kritik bir görüşme yaptı.

ARAKÇİ: "SURİYE YİNE KAZANAN TARAF OLACAK"

Toplantıda, İran’ın Suriye halkına ve ordusuna verdiği desteği vurgulayan Arakçi, terörle mücadele ve bölgesel güvenliğin sağlanması konularında kararlılık mesajı verdi.

Suriye'deki mevcut durumun, ABD'nin bölgede kaos yaratmayı amaçlayan planlarının bir sonucu olduğunu öne süren Arakçi, “Tarih bir kez daha Suriye'nin kazanan taraf olduğunu gösterecek” ifadelerini kullandı.

"SURİYE'YE DESTEĞİMİZ, TÜM BÖLGENİN İSTİKRARI İÇİN"

Ayrıca, İran'ın Suriye'ye desteğinin stratejik bir politika olduğunu belirterek, bu desteğin yalnızca Suriye’nin değil, tüm bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağladığını dile getirdi.

ESAD'DAN ARAKÇİ'YE TEŞEKKÜR

Beşar Esad ise İran’ın sürekli desteğine teşekkürlerini ileterek, Arakçi’nin bu zorlu süreçte Şam’a yaptığı ziyaretin oldukça anlamlı ve zamanlamasının önemli olduğunu ifade etti.