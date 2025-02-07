Suriye Savunma Bakanı Kasra: Rus üsleri fayda sağlayacaksa açık kalabilir

İHA

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Rusya ile ilişkiler ve Suriye’nin geleceği üzerine açıklamalarda bulundu.

Kasra, Washington Post gazetesine verdiği röportajda, Rusya ile ilişkilerinin son dönemdeki gelişiminden bahsetti. Bakan Kasra, Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından Rusya'nın tutumunun önemli ölçüde iyileştiğini belirterek, Şam yönetiminin Moskova'nın taleplerine duyduğu ilgiyi dile getirdi. Ayrıca, Rusya'nın müttefiki olarak, Moskova'nın tutumunda kalıcı düşmanlıkların bulunmadığını vurguladı.

"SURİYE'NİN FAYDASINA OLACAKSA, RUSLAR KALABİLİR"

Rusya’nın Suriye’deki Askeri Mevcudiyeti ile ilgili bir soruya Kasra, Tartus'taki deniz üssü ve Lazkiye'deki Hmeymim hava üssü'nün korunmasına ilişkin, "Eğer Suriye'nin faydasına olacaksa, evet" şeklinde yanıt verdi.

"BİRDEN FAZLA ÜLKEYLE SAVUNMA ANLAŞMASI YAPABİLİRİZ"

Kasra, ayrıca Suriye'nin savunma politikaları çerçevesinde, birden fazla ülkeyle savunma anlaşmaları yapmayı düşündüklerini ifade etti. Bununla birlikte, ABD ve Türkiye ile askeri üslerin statüsü konusundaki müzakerelerin devam ettiğini belirtti. Özellikle ABD'nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri varlığını sürdürüp sürdürmeyeceği konusunun da müzakere aşamasında olduğuna dikkat çekti.

YPG'nin Suriye'nin Kuzeyindeki Mevcudiyeti üzerine de konuşan Kasra, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın bölgenin yeniden Şam'ın kontrolüne girmesi ve hükümetin hapishaneleri yeniden ele alması amacını güttüğünü söyledi. Kasra, bu konuda askeri çözümün kan dökülmesine yol açacağını belirterek, barışçıl bir çözüm önerisinin daha uygun olduğunu ve askeri çözüme karşı olduklarını vurguladı.