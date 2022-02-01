Şuşa Beyannamesi Meclis'te

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi, TBMM Başkanlığı'na ulaştı.

TEKLİF KOMİSYONA SUNULDU

Söz konusu beyannamenin onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla verilen kanun teklifi, Dışişleri Komisyonu'na havale edildi.

AZERBAYCAN İLE İLİŞKİLERİN DAHA DA GÜÇLENDİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Beyannameyle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi amaçlanıyor.

Şuşa Beyannamesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Haziran 2021'de Azerbaycan'ın Şuşa kentinde imzalanmıştı. Ortak beyanname ile birlikte Azerbaycan ve Türkiye hem askeri hem de savunma alanında ortak iş birliği içerisinde hareket edebilecek.