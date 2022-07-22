MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tahıl koridoru anlaşmasının imzalanmasındaki diplomatik başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak kutladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle uluslararası piyasaya bırakılmayan tonlarca tahılın Türkiye üzerinden dağıtılması kararlaştırıldı.

Sözlü anlaşmanın ardından, tahıl koridoru anlaşmasında bugün de tarihi imzalar atıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen törende Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya adına Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna adına Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ve imza törenine tanıklık eden BM adına Genel Sekreter Antonio Guterres, tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belgeyi imzaladı.

Tahıl koridoru için imzalar atıldı

Bahçeli'den "hayırlı olsun" telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede, Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden ihracı için Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya makamlarıyla ve Birleşmiş Milletler yetkilileriyle yürüttüğü süreç neticesinde imzalanan anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

AA'nın haberine göre; Bahçeli, bu süreçte ortaya koyduğu gayret için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etti.

Tahıl krizinin çözülmesi sonrası Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu - VİDEO