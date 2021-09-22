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    Taliban, BM Genel Kurul görüşmelerine katılmak için mektup gönderdi

    Taliban, BM Genel Kurul görüşmelerine katılmak için mektup gönderdi

    Taliban, Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmelerine katılma talebinde bulundu ve sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı olarak gösterdi.
    • AA
    • 22.09.2021 - 01:24
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 01:54
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    Birleşmiş Milletler'de (BM) Afganistan'ı kimin temsil edeceği tartışmaları sürerken, Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki mektup gönderdi.

    Gönderdiği mektupta BM 76. Genel Kurul görüşmelerine eski hükümetin değil kendilerinin katılma talebinde bulundu.

    SUHEYL ŞAHİN'İ ADAY GÖSTERDİ

    Muttaki, mektubunda Afganistan'ın BM Daimi Temsilciliğine ise sözcülerinden Suheyl Şahin'i aday gösterdi.

    Taliban, BM Genel Kurul görüşmelerine katılmak için mektup gönderdi #1

    BM'DE HALA ESKİ HÜKÜMETİN TEMSİLCİSİ VAR

    Ülkeler, BM büyükelçisi adaylarının ismini örgüte gönderdikten sonra, bu isimler BM Genel Kurulu'nun Akreditasyon Komitesi tarafından onaylanıyor.

    Afganistan'ı BM'de şu an hala eski hükümetin BM Daimi Temsilcisi Ghulam Isaczai temsil ediyor.

    Taliban, BM Genel Kurul görüşmelerine katılmak için mektup gönderdi #2

    Taliban, BM Genel Kurul görüşmelerine katılmak için mektup gönderdi #3

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