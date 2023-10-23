Tanju Özcan: 3 partiden resmi teklif aldım CHP'den ihraç edildikten sonra 3 partiden resmi teklif aldığını belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Geçecek olsaydım; AK Parti, MHP beni havada kapardı" diye konuştu.

DHA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye binasında basın toplantısı düzenleyip, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özcan'a, CHP'de kurultay öncesinde yapılacak son Parti Meclisi toplantısında 100'üncü yıla özel, daha önce partiden ihraç edilen isimlere yönelik af seçeneğinin görüşüleceği hatırlatıldı.

"CHP'liyim zaten, şu an hukuki bağım yok"

Özcan, "Ben de gelişmeleri basından takip ediyorum. Nasıl bir karar olacak, kimleri kapsayacak, kimleri kapsamayacak, belirli bir süre koyacaklar mı? Bu kararı, görmeden net bir cevap veremem. Fakat karar çıkıp, seni de bağlıyor denilirse; o zaman meclis üyelerimizle, buradaki arkadaşlarla, parti örgütlerimizle, konuşup değerlendirme yaparız.

Zaten şunu söylüyorum; benim bir yere gittiğim yok. CHP'liyim zaten, şu an hukuki bağım yok. Kararın detayları ile ilgili de bilgim yok. Ne genel merkezden beni arayıp, bir şey söyleyen oldu ne de ben genel merkezden birini arayıp, bir şey sormadım. Karar bir verilsin, görelim. Ondan sonra atılacak adımı arkadaşlarımızla istişare edip, atarız." dedi.

"AK Parti, MHP beni havada kapardı"

Yerel seçimler için kendisine 3 siyasi partiden resmi teklif geldiğini açıklayan Özcan, şunları söyledi:

3 partiden resmi teklif geldi. Bazı partiler ise istikşafi olarak yoklama yapmaya devam ediyor. Başka bir partiye sıcak bakmıyorum.



Geçecek olsaydım; AK Parti, MHP beni havada kapardı. O yüzden boş konuşmasınlar.



CHP'ye döner miyiz, dönmez miyiz belli olsun ama başka bir partiden aday olmayacağım; bu kesin.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)