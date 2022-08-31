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    Tanju Özcan, Meral Akşener’i ziyaret etti

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı makamında ağırladı.
    • 31.08.2022 - 15:47
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 16:37
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    Tanju Özcan, Meral Akşener’i ziyaret etti

    CHP'nin en tartışmalı belediye başkanlarından biri olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sürpriz bir ziyarete imza attı.

    DHA'nın haberine göre Özcan, Ankara’ya giderek Millet İttifakı ortaklarından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i makamında ziyaret etti.

    CHP tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve kararı 2 kez ertelenen Özcan hakkında 22 Eylül’de karar verilmesi bekleniyor.

    "Faydalı bir görüş alışverişi oldu"

    Tanju Özcan, Meral Akşener’i ziyaretini sosyal medya hesabından duyurarak, “İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’i ziyaret ettim. Faydalı bir görüş alışverişi oldu. Ayrıca kendisini Türkiye’nin en güzel şehri Bolu’ya davet ettim.” dedi.

    Özcan, Akşener’e kentin yöresel ürünlerinin yer aldığı sepet hediye etti.

    Tanju Özcan, Meral Akşener’i ziyaret etti #1


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