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    Tanju Özcan'ın ihraç kararı 26 Eylül'e ertelendi

    Kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın durumu, 26 Eylül'deki toplantıda ele alınacak.
    • 22.08.2022 - 17:14
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    Tanju Özcan'ın ihraç kararı 26 Eylül'e ertelendi

    Birçok skandala imza atan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz aylarda meclis toplantısı sırasında çirkin davranışlar sergiledi.

    Söz hakkı için el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a söylemleri ve devamında kendisine yapılan protestoya dans ederek karşılık vermesi, partisinde tepkiye neden oldu.

    Daha önce de disiplin kuruluna sevk edilen Özcan, MYK tarafından 14 Haziran tarihinde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

    25 Temmuz'da sözlü savunma yapmıştı

    Daha önce yazılı savunmasını veren Özcan, 25 Temmuz'da toplanan YDK'de sözlü savunmada bulunmuştu.

    Bu toplantıda, Özcan hakkında karara varılamamış, Özcan'ın durumunun YDK'nin bugünkü toplantısında görüşülmesine karar verilmişti.

    Tanju Özcan ın ihraç kararı 26 Eylül e ertelendi #1

    Yine karara varılamadı

    Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle disipline sevk edilen Özcan'ın durumu hakkında bugün yapılan toplantıda yine karara varılmadı.

    Karar 26 Eylül'e ertelendi

    Toplantıda, YDK'nin 26 Eylül'de yeniden toplanmasına karar verildi. Özcan hakkındaki kararın da bu toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

    Tanju Özcan ın ihraç kararı 26 Eylül e ertelendi #2


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