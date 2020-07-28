TBMM 1 Ekim'e kadar tatile giriyor

TBMM, sosyal medya düzenlemesi görüşmelerinin ardından 1 Ekim'e kadar tatile girecek.

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Buna göre, kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı.

MECLİS 1 EKİM'E KADAR TATİL

Genel Kurul, bitmemesi halinde yarın bu kanun teklifini görüşecek. Teklifin kabul edilmesi halinde TBMM, Anayasa'ya göre 1 Ekim Perşembe saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girecek.