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    TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Devlet Mezarlığı'na ziyaret

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Devlet Mezarlığı'nı ziyaret eden Mustafa Şentop, açıklama yaptı.
    • DHA
    • 23.04.2021 - 19:27
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    TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Devlet Mezarlığı'na ziyaret

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin 101'inci açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti.

    Şentop, merhum TBMM başkanları ile Kurtuluş Savaşı şehitlerinin kabirlerine karanfil bırakıp, dua etti.

    MEZARA KARANFİL BIRAKILDI

    Şentop, 14 Nisan'da yaşamını yitiren eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yıldırım Akbulut'un mezarını da ziyaret edip, okunan Kur'an'ı dinledi. Şentop, eski Başbakan Bülent Ecevit’in de mezarına karanfil bıraktı.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop tan Devlet Mezarlığı na ziyaret #1

    AÇIKLAMA YAPTI

    Mezarlık çıkışında açıklama yapan TBMM Başkanı Şentop, "TBMM’nin açılışının 101’inci yılını idrak ettik. Bununla ilgili programlar vardı. Programlar tamamlandıktan sonra da Devlet Kabristanı'nda İstiklal Savaşı'mızın komutanlarının, aynı zamanda TBMM başkanlarımızın kabirleri var, ziyarette bulunduk" dedi.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop tan Devlet Mezarlığı na ziyaret #2

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop tan Devlet Mezarlığı na ziyaret #3

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop tan Devlet Mezarlığı na ziyaret #4

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop tan Devlet Mezarlığı na ziyaret #5

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