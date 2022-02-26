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    TBMM Başkanı Şentop, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile telefonda görüşerek destek mesajları verdi.
    • AA
    • 26.02.2022 - 22:53
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    TBMM Başkanı Şentop, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Türkiye'nin savaşı bitirme adına diplomasi girişimleri sürüyor.

    ŞENTO, UKRAYNAALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

    Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile telefon görüşmesi yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Stefançuk'a "Savaşın kazananı olmaz" deyip, Rus tarafına, haksız ve hukuksuz operasyonu derhal durdurma çağrısında bulunduğu öğrenildi.

    TBMM Başkanı Şentop, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü #1

     


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