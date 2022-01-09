TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na yanıt

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı ziyareti ile ilgili yaşananlara yönelik, kendisinin suçlanamayacağını belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk televizyon kanalında canlı yayın konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına, yayına bağlanarak yanıt verdi.

"MALZEME OLMADI DİYE MECLİS BAŞKANINI SUÇLAYAMAZSINIZ"

Kılıçdaroğlu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı ziyareti ile ilgili yaşanan olayı normal bir milletvekilinin randevu alarak gittiği bir görüşmede içeri alınmaması gibi sunduğunu ifade eden Şentop, şunları söyledi:

"Siyasetçilerin, genel başkanların kendilerine göre siyasi planları, senaryoları olabilir. İletişim stratejisi kurabilirler, oyunlar kurabilirler ama oyunlarını kendileri ve kendileriyle beraber gönüllü olanlar oynayabilir. Siyasi partinin kurmuş olduğu siyasi planın, projenin, iletişim stratejisinin bir oyuncusu olarak Meclis Başkanı'nı davet etmek, gelmediği takdirde, oyunun parçası olmadığı zaman da Meclis Başkanı'nı ağır şekilde siyasi tahammülün ve hukukun sınırlarını zorlayan şekilde itham etmek çok vahimdir. Yaptığınız planlamanın bir yerinde bir malzeme olmadı diye Meclis Başkanı'nı suçlayamazsınız."

"RAHATSIZLIK DUYUYORUM"

Siyasi parti genel başkanlarıyla günlük polemiğe girmediğini belirten Şentop, milletin doğru bilgilendirilmesi için cevap verdiğini, bir milletvekilinin Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanan haklarının neler olduğunu, bu haklarla ilgili bir sorun yaşandığında Meclis Başkanı'nın ne zaman ve nasıl, hangi enstrümanlarla müdahale edeceğini çok iyi bildiğini vurguladı.

Şentop, "Milletvekillerinin bütün yaptıkları işlerle ilgili olarak her zaman Meclis Başkanı onların yanında ve her türlü taleplerini karşılayacak bir merci, bir makam değildir. TBMM'nin ve Meclis Başkanlığı'nın günlük siyasi polemiklerin içinde bu şekilde malzeme yapılmasından rahatsızlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Siyasi parti genel başkanlarının istedikleri gibi tartışıp, konuşabileceklerini ama kendilerini başarısız hissettikleri noktada da "Aman Meclis Başkanı niye benim yanımda değil" şeklinde kamuoyuna yanıltıcı açıklama yapmaması gerektiğini dile getiren Şentop, "Zaten Genel Başkan, o sözleri söyledikten kısa bir süre sonra 'Ben zaten Milli Eğitim Bakanıyla görüşmeyi planlamamıştım. Bakanlığın önünde açıklama yapacaktım' dedi. Meclis Başkanı'ndan böyle bir çalışmanın bir yerinde yer almasını talep etmek çok yanlıştır." diye konuştu.

"ANAYASA VE İÇ TÜZÜĞE GÖRE SEÇİLDİM"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında kullandığı "Bir gerçek Meclis Başkanı" ifadesini de vahim, hatalı bulduğunu vurgulayan Şentop, "Ben gerçek Meclis Başkanıyım, Anayasaya ve İçtüzüğe göre seçildim. Meclis'te yapılan oylamayla seçildim. Eğer ben gerçek Meclis Başkanı değilsem Sayın Genel Başkanın da gerçek genel başkan olup olmadığı aynı yaklaşımla tartışılır. Karşılıklı birbirimizden bahsederken asgari nezaket ve hukuk kuralları içerisinde kalalım." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, şöyle devam etti:

"Yüzlerce milletvekilinin gittiği, bakanlıkta bakan ya da başka yetkililerle görüştüğü bir bakanlıktan bahsediyoruz. Yaşanan olayın hala çok olağan bir milletvekilinin bir bakandan randevu isteyerek gittiği ama engellendiği bir durummuş gibi yansıtılmasını çok yanlış buluyorum. Böyle şey olamaz. Siz çok özel, çok spesifik bir şey planlamışsınız kimsenin size bir şey diyeceği yok, buyurun yapın. 'Meclis Başkanı niye benim yanımda değil, niye milletvekili gitti kapılar kapandı...' Hayır, bir sürü milletvekili gitmiş, yüzlerce gitmiş. Sizin partinizden de. Sordum ben, 'var mı böyle bir sorun, gelen bir milletvekilinin önüne böyle bir engel çıkartıldı mı?' Yok, hayır. Özel bir planlamayla bir şey yapmak istiyorsunuz. Buyurun yapın. Buna da kimse bir şey demek istemiyor ama bu yaptığınız planlamanın bir yerinde bir malzeme olmadı diye Meclis Başkanı'nı suçlayamazsınız."