TBMM Deprem Araştırma Komisyonu ilk toplantısını yaptı Kahramanmaraş merkezli depremlerin tüm yönleriyle araştırılması için TBMM Deprem Araştırma Komisyonu kuruldu. İlk kez toplanan kurulda, Komisyon Başkanlığı'na AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu seçildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, bugün ilk toplantısını yaptı. Basına kapalı toplantıda komisyon başkanı, başkan vekili, katip üye ve üyelerin seçimi yapıldı. Başkan ve başkanvekili seçildi Toplantıda; AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu komisyon başkanı, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu başkanvekili seçildi. Komisyon Sözcüsü ise AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız oldu. 21 üyeden oluşan komisyonda AK Parti'den 11, CHP'den 5, HDP'den 2, MHP'den 2 ve İyi Parti'den 1 milletvekili yer aldı. Yol haritası ve takvim sonraki toplantıda netleşecek Komisyonun çalışma takvimi ve yol haritası yarınki toplantıda belirlenecek.