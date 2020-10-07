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    TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmalara yönelik 5 kanun teklifini kabul etti

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmalar üzerine sunulan 5 kanun teklifini onayladı.
    • AA
    • 07.10.2020 - 14:51
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 14:51
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    TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmalara yönelik 5 kanun teklifini kabul etti

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu, yeni kanun tekliflerini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

    Uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan TBMM Dışişleri Komisyonu'na 5 yeni kanun teklifi sunuldu.

    Komisyon, 5 kanun teklifini kabul etti. AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplanan komisyonda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

    ONAYLANAN KANUNLAR

    1- Türkiye ile Azerbaycan Arasında Enerji ve Madencilik Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

    2- Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

    3- Türkiye ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

    4- Türkiye ile Filistin Ulusal Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasında Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin; Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair Protokol I'e Ait Tablo I'in Tadili Hakkında 1/2020 Sayılı Kararı ile Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II'sinin Tadili Hakkında 2/2020 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi,

    5- Türkiye ile Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi.

    TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmalara yönelik 5 kanun teklifini kabul etti #1

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